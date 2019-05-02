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أطعمة تسبب الإدمان مثل "الهيروين"

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الهروين

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أسباب فشل الكثيرين في اتباع حمية غذائية لمدة طويلة ، مؤكدة أن أجسادهم أدمنت أكلات معينة ولم يعد من السهل الإقلاع عنها.

قال باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية إن بعض الأطعمة التي تسبب السمنة وزيادة الوزن قد تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين، وأن هذا السبب في مواجهة كثيرين صعوبة شديدة في فقدان الوزن وتقليل كميات الطعام التي يتناولونها.

وأشار التقرير إلى أن الأطعمة المذكورة هي :البيتزا والشيكولاتة و الكوكيز والكيك والبطاطس المقلية، وبرجر الجبن، والصودا، والكيك، والجبن، والفراخ المقلية، والفشار.

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