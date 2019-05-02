بالأسماء.. سيرلانكا تكشف منفذي التفجيرات

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أسماء المنفذين

كشفت السلطات السريلانكية عن منفذي سلسلة هجمات سريلانكا الدامية التي وقعت في أعياد القيامة، والتي أسفرت عن مقتل 250 شخص وإصابة العشرات.

وقالت أجهزة الأمن إن جميع المنفذين سريلانكيون إلا أن رئيس البلاد "مايثريبالا سريسينا" أكد أن أجنبيا قد يكون على رأس التفجيرات .

وبحسب بيانات الشرطة فإن كل إرهابي نفذ هجوم واحد عدا هجوم فندق شانغريلا نفذه إرهابيان أحدهما "زهران هاشم" قائد جماعة التوحيد الوطنية المحظورة برفقة إلهام أحمد محمد .

وأضافت أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطان في التفجيرين اللذين ضرَبَا فندقين فخمين في العاصمة السيرلانكية.

أما الفندق الثالث الذي استهدفه الإرهابيون، فهو فندق كينغزبيري، والمنفذ هو "محمد عزام مبارك محمد"،”الذي احتجزت السلطات السريلانكية زوجته.

بينما قام محمد ناصر محمد أسعد بتنفيذ الهجوم على كنيسة كريستيان زيون في الحي الشرقي باتيكلاوا .

أما منفذ هجوم كنيسة سانت أنطوني، فهو " أحمد معاذ"، الذي اعتقلت السلطات شقيقه،  فيما نفّذ المدعو "محمد هاستثون"، الهجومَ على كنيسة سانت سيباستيان .

أما الإرهابي الذي لم يتمكن من تنفيذ هجومه على فندق فخم بسبب تعطل جهاز التفجير، ثم قام بعدها بتفجير العبوة الناسفة في منزل صغير في كولومبو فهو "عبد اللطيف "، الذي درس في أستراليا وبريطانيا .

فيما فاطمة إلهام نفسها بعد التفجيرات بوقت قصير،  ما أدى إلى مقتلها واثنين من أبنائها، بالإضافة إلى 3 من رجال الشرطة .


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