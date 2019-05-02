» الذهب يسجل أدنى مستوياته في 2019

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 609 جنيهات، وجرام الذهب 24 سجل 698 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 نحو 406 جنيهات.

وبلغت أسعار الأوقية العالمية 1272 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 4910 جنيهات.

وتتغير أسعار الذهب وسعر جرام الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية الذهب، وعملية العرض والطلب على الذهب.

 ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة تحرك الذهب العالمى ليصعد فوق الـ 1300 دولار للأوقية فى أعلى نقطة سعرية للذهب منذ 8 أشهر، حيث قفزت الأوقية بنسبة 1.8 % دفعة واحدة لترتفع قرابة 16 دولار لتستقر الأوقية الآن عند 1302 دولار.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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