  • الخميس 02 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
إحباط محاولة تهريب 6كيلو "كوكايين" بمطار شرم الدولي

التحقيق مع مسئول كبير فى قضية "الكوكايين"

صورة الخبر

جماهير الريدز تصف صلاح بـ"ميسى مصر"

سفينة

السعودية تنقذ سفينة إيرانية فى البحر الأحمر

الحريرى

الحريرى: "السيسى وصل بمصر إلى بر الأمان"

تفجيرات

بالأسماء.. سيرلانكا تكشف منفذي التفجيرات

الملك عبد الله

ملك الأردن في مهمة "قفز مظلي" من طائرة حربية

ريم بنت بندر

مواقع التواصل تشتعل بتصريح سفيرة السعودية.. والمملكة ترد

البنك المركزي

المركزي يطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

تليمة ومحمود حسين

تليمة لقيادات الإخوان: تستاهلوا قرار ترامب

حمار

برلماني يواجه السجن بسبب إهانة حمار

شوبير: ملاعب بطولة الأمم ستكون مثل كامب نو

الرياضة

شوبير
شوبير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

#

"شوبير" يعلن استبعاد استاد بورسعيد من بطولة أمم أفريقيا

#

فضل يكشف سر استبعاد ملعبي "أسوان" و "الجونة" من كأس الأمم

#

«فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

الجزائر

مروحية

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون مثل ملعب "كامب نو".

وأضاف "شوبير" خلال تقديمه برنامج "ملعب أون": "لن أتحدث عن التذاكر لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبا".

وتابع: "على تواصل دائم مع زملائي الأعزاء المسئولين عن البطولة، ومع كل اللجان".

واختتم: "الملاعب رائعة وجميلة وممتعة، الجميع سيشاهد 6 ملاعب على أعلى مستوى، مثلما شاهدتم في مباراة ليفربول وبرشلونة، مثل كامب نو".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «رونالدو» يمتلك أغلى سيارة في العالم
» السعودية تتحرى هلال رمضان السبت المقبل
» منافسة قوية بين 4 برامج مقالب في رمضان
» "لو هنام فى الشارع هعلم عيالي".. رواية مؤثر لعامل
» سقوط مروحية عسكرية جزائرية جنوب البلاد
» الذهب يسجل أدنى مستوياته في 2019
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ «النجوم»
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 37 درجة
» صورة بـ"قميص نوم" وراء مقتل تاجر سيارات بـ"الوايلي"
» الصحة تحذر من شراء 7 أدوية متداولة للأطفال
» نجم مسلسل "أبو العروسة" يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان