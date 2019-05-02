شوبير: ملاعب بطولة الأمم ستكون مثل كامب نو

02 مايو 2019 - 11:11 ص

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، إن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون مثل ملعب "كامب نو".

وأضاف "شوبير" خلال تقديمه برنامج "ملعب أون": "لن أتحدث عن التذاكر لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبا".

وتابع: "على تواصل دائم مع زملائي الأعزاء المسئولين عن البطولة، ومع كل اللجان".

واختتم: "الملاعب رائعة وجميلة وممتعة، الجميع سيشاهد 6 ملاعب على أعلى مستوى، مثلما شاهدتم في مباراة ليفربول وبرشلونة، مثل كامب نو".