» منافسة قوية بين 4 برامج مقالب في رمضان

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وكالات- الدويني فولي

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يتنافس خلال شهر رمضان المقبل،  4 برامج مقالب، حيث يواجه رامز جلال ببرنامجه "رامز فى الشلال" الفنان هانى رمزى ببرنامجه "هانى فى الألغام"، وينافسهم هذا العام برنامج "فيلم رعب" الذى يقدمه المطرب أكرم رسلان لأول مرة على شبكة قنوات النهار، وكذلك برنامج "الزفة".

وبدأت المنافسة على أشدها بين الـ4 برامج، وبدأت الدعاية المكثفة من خلال شاشات القنوات الفضائية وإعلانات الأوت دور، حيث تبحث القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم على جذب المشاهدين من خلال هذه البرامج التى ترتبط فقط بهذا الموسم دونا عن غيره من المواسم الأخرى طوال العام.

ويطل الفنان رامز جلال في شهر رمضان من خلال برنامج "رامز في الشلال" والذى انتهى من تصويره في جزيرة "بالي" بإندونيسيا خلال الشهر الماضى، ويذاع بشكل حصرى على شبكة قنوات mbc مصر.

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