القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لعدد من طلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بالكلية الحربية والتى تأتى فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لذكرى أعياد تحرير سيناء .

بدأت وقائع الإحتفالية بكلمة مدير الكلية الحربية نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع، كما وجه التحية والشكر لوزارة الشباب والرياضة التى أتاحت الفرصة لزيارة طلبة الطلائع للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والتى تتزامن مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء الحبيبة، مؤكداً أن الشباب هم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.