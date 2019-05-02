مستشار بن زايد يفاجئ وزراء خارجية الخليج بهذا الأمر

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الخليج العربي

وزراء الخارجية

عبد الخالق عبد الله

عدم الاجتماع

استنكر عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عدم اجتماع وزراء الخارجية لدول الخليج في الوقت الذي يجتمع فيه أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "لماذا رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون ويلتقون ويقررون ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لا يجتمعون ولا يلتقون ولا يصافحون بعض وبينهم حروب تويترية وأحيانًا يردون على بعضهم بتصريحات نارية من بعد".

أحد المغردين علق قائلاً: "ليس الوضع كما تقول فالتغريدات هي إسقاطات سياسية لقرارات خاطئة وأما العسكرية فهي تأسست على سرية المعلومات وأن الجميع في مركب واحد وإن اختلفت الرؤى السياسية ولذلك المناورات العسكرية واللقاءات يجب أن تكون في منأى عن التجاذبات السياسية حتى لا ينقطع حبل الود بين جيوش مجلس التعاون".

وأضاف أحد المغردين أيضًا في تعليقه: "هذا ما يقال عنه ما لا يدرك كله لايترك جله وليش نقطع شعرة معاوية نبقيها لنعود يوماً ما".


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