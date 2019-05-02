» القوات المسلحة تحتفل بتخرج الوافدين من 36 دولة أفريقية

02 مايو 2019 - 01:18 م

احتفلت القوات المسلحة بتخريج ( 6 ) دورات تدريبية لكوادر الدارسين من ( 36 ) دولة أفريقية شقيقة حيث أتم الدارسون دوراتهم التدريبية بالمنشآت التدريبية والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية .

وألقى اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتهنئتهما للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وانتهاء الدورات التعليمية، مؤكدًا حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أطر التعاون فى مختلف المجالات مع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية ، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد استقرار شعوب القارة الأفريقية .

كما ألقى اللواء أ.ح ناصر عاصى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون فى الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ، حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكرى مع دول القارة السمراء، كما أشار إلى أن لمصر السبق والريادة فى توفير الدعم الكامل لدول القارة فى مختلف المجالات التى على رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب التى بدونه لن تتمكن القارة من تحقيق التنمية .

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة بدءاً من استقبال الدارسين، ومروراً بالموضوعات التخصصية التى تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص شكرهم وإمتنانهم للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام، حيث أكد أن الدارسين إكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم.

ومن جانبه أشاد السفيرحمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية بجهود القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة فى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية في شتى المجالات ، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود التنمية والإستقرار بالقارة السمراء والحفاظ علي المصالح المشتركة وتعزيز التعاون لدحر الإرهاب خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 ، وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج علي الدارسين.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.