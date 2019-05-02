راشد يكشف عن تكلفة تطوير حى فيصل

02 مايو 2019 - 01:25 م

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن حي بولاق الدكرور يشهد حاليًا أعمال رصف لمحاور مرورية مهمة بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه حيث يجري رصف وتطوير محور ترعة عبد العال 1 وتحويله من شارع مليء بالمطبات والتعديات والإشغالات والمخلفات الى محور مروري مهم يصل عرضه إلى 18 مترًا.

وأضاف راشد خلال تفقده اليوم بعض المناطق التى تشهد تطوير وإعادة رصف، أن المحور الجاري رصفه بطول 3.5 كم يربط بين شارع الملك فيصل والطريق الدائري، ما سيكون له أكبر الأثر في خفض زمن الرحلة من شارع فيصل إلى الدائري من أكثر من 35 دقيقة إلى حوالى 14 دقيقة كما سيتم ربطه بمحور الملك عبد الله إضافة إلى السيولة المرورية المحققة والعائد الاقتصادي من إجرائه بتكلفه قدرها 22 مليون جنيه.

وتابع بأن المحافظة تعمل على فتح محاور مرورية جديدة تساهم في تفتيت التكدسات المرورية، خاصة في الأحياء التي تعاني من كثافات سكانيه ومرورية عالية.