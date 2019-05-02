صحيفة ألمانية: المصريون لن يتخلوا عن "السيسي"

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السيسي

المصريون

التعديلات الدستورية

قالت صحيفة "آ ربي أونلاين" الألمانية، إنه بعد قرابة الثماني سنوات، لا يزال الكثير من المصريين يحبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشهدة على ذلك بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته الدولة منذ أيام حول تعديل بعض المواد الدستورية، إذا أعلن أن نسبة مؤيدين هذه التعديلات قد تعدت الـ88% .

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن التعديلات الدستورية، تمكن الرئيس "السيسي" من الترشح لولاية ثالثة، ويدافع أنصار الرئيس عن هذا بأن "رئيسهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المخطط لها".

أوضحت الصحيفة أن هناك فرقا واضحا بين حكم الإخوان المسلمين وحكم الرئيس "السيسي" ومدى تقبل الشعب لكليهما، لافتة إلى أن حكم "الإخوان"  لم يكن محتملاً بالنسبة إلى غالبية المصريين لأنهم لا يريدون إقامة دولة إسلامية، إذ صرخت الجماهير المصرية بنداء "الجيش والشعب يد واحدة"، فى  ميدان التحرير في القاهرة، لعدم تقبلهم حكم الإخوان المسلمين.

في المقابل، ذكر التقرير إلى أن غالبية الشعب المصري وافق على التعديلات الدستورية الجديدة، التي تم اعتمادها بأكثر من 88%.

ونوه التقرير بأن مصر في عهد الرئيس السيسى شهدت نجاحات اقتصادية ضخمة، كما وطدت علاقاتها مع معظم الدول الغربية، وعلى رأسها، ألمانيا والولايات المتحدة،حيث قدمت وحدها250 مليون يورو، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت مليار دولار.

وعقبت الصحيفة، أنه في الوقت الراهن تغيرت الأوضاع الاقتصادية في مصر للأفضل، وإن كان بوتيرة بطيئة.

ووفقًا للإحصاءات فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 5.8 في المئة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كما انخفض معدل التضخم إلى 14 في المئة، وتراجعت معدلات البطالة إلى 11 في المئة.

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