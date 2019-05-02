» تعيين 5 كلاب فى جامعة بريطانية

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متابعات - الدويني فولي

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عينت جامعة ميدلسيكس فى بريطانيا 5 كلاب إلى "هيئة الموظفين" لمساعدة الطلاب فى التغلب على التوتر والقلق خلال فترة الامتحانات، ويحمل كل كلب من سلالة لابرادور بطاقة هوية "كمساعد مدرس" فى المشروع الذى يُعتقد أنه أكثر استخدام منظم للكلاب فى الجامعات.

وتقول فيونا ساذرز رئيسة قسم المهارات السريرية حسبما ذكرت شبكة " بى بى سى"  ،أنه يمكن أن تشعر فعلا بانخفاض نسبة التوتر ،إنه أمر رائع. نحن حريصون على مواصلة وتوسيع ما نقوم به. من الصعب وصف مفعول رؤية كلب رابض فى ركن من أركان قاعة الدرس ،عندما بدأنا المشروع لم يكن أحد يتوقع كل هذا النجاح".
وتضيف: "تلقت الكلاب تدريبا متخصصا، وخضعت "لاختبارات صارمة" للتحقق من أن طبعها مناسب للمهمة.

وفى الشهر الماضي، أبدى نائب مدير جامعة باكنجهام، أنتونى سيلدون، دعمه للاستعانة بالكلاب لمساعدة الطلاب فى المدارس والجامعات فى التغلب على التوتر.

وقال أنتونى آنذاك إن "أسرع وأقوى طريقة لتحسين الصحة النفسية فى المدارس وتوفير شروط السلامة فيها هو وضع كلب فى كل مدرسة بالبلاد".
ودعم وزير التربية البريطاني، داميان هندز، دعوة أنتوني، قائلا "يبدو أن المزيد من المدارس تستعمل الكلاب لتحسين الصحة النفسية، وإن هذه الحيوانات تساعد فعلا".

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