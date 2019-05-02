زايد: إجراء 145 ألفًا و307 عمليات جراحية بمبادرة الرئيس

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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

متابعات حنان حمدتو

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 145 ألفًا و307 عمليات جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار فى التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوجيهات الوزيرة بالانتهاء من كل العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك، فقد ارتفع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة، خاصةً في تخصصات "القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد".

وأشار إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها من ضمنها 71 ألفا و466 عملية قسطرة قلب، و13 ألفا و18 جراحة قلب مفتوح، و39 ألفا و881 جراحة رمد، و5464 جراحة مخ وأعصاب، و6788 جراحة عظام، و7422 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 957 زراعة قوقعة، و139 زراعة كلى، و172 زراعة كبد,مشيرًا إلى أنه تم تحويل 2199 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية مؤكدًا أنه يتم متابعتهم بإستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

وأكد أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 96235 عملية جراحية، من أصل عدد العمليات التى تم إجراءها بالمجان، مؤكدا ان المرض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وذكر أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، فضلًا عن إعادة توزيع الحالات في المحافظات التي بها تكدس على محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحة ومجانية.


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