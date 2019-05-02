تصريح جديد لـ"خالد يوسف" عن ممتلكاته

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خالد يوسف

ممتلكاته

تصريح جديد

قال النائب البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف إن تصريحاته بشأن حجم ممتلكاته كانت مزحة مع أحد الصحفيين، للرد على ما تم تداوله بشأن بيع ممتلكاته في مصر.

يأتي هذا عقب ما تم تداوله من تصريحات صحفية حول حجم  ممتلكاته وأنه لا تستطيع حكومات الدول شراءها.

وأضاف يوسف، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:  "ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول، دي كانت جملة هزار مع الصحفي عمرو الديب لما سألني عن صحة الخبر المتداول عن بيع ممتلكاتي في مصر لعدم نيتي الرجوع".

وأوضح  يوسف في رده: "فلما كذبت الخبر له وهزرت معاه فكتب جملتي بس كان أمين في نقلها على إنها هزار وسخرية"، منوهًا أنني فوجئت أن المواقع تتناقلها مانشيتات، عمومًا الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا، أما الحقيقة فهي، إن اللي عندي بجد ولا حتى حكومات الدول تقدر تشتريه".


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