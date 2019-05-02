"حماية المستهلك" يضع خطة لمواجهة جشع التجار فى رمضان

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متابعات حنان حمدتو

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حماية المستهلك

راضى عبد العاطى

كشف اللواء راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز يطلق مبادرات شهرية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، وضبط الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ، وبشكل خاص سيزيد عدد المبادرات فى شهر رمضان المقبل .

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك خدمة عبر الواتس آب أطلقها الجهاز تحت مسمى "المواطن رقيب"، من خلال رقم 01281661880، ومن الممكن أن يرسل عليها شكاويه الخاصة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الرقم المختصر الخاص بهم هو 19588، من الممكن أيضًا التواصل عليه، مشيرًا إلى أنهم يعملون على حل الشكاوى فوريًا ويتم إخطار المواطن بالحل الذي توصلوا إليه لشكوته.


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