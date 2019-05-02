أول منصب لنجل "علي عبد الله صالح"

02 مايو 2019 - 02:56 م

بعد خمسة أعوام من الانعقاد، انتخبت اللجنة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اليوم الخميس، قيادة جديدة.

جاء هذا بعد عام ونصف من اغتيال الرئيس اليمني السابق والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح.

وبحسب مصدر في المؤتمر الشعبي العام في صنعاء فإن أعضاء اللجنة الدائمة انتخبوا خلال اجتماعهم اليوم في صنعاء "صادق أمين أبو راس" رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تزعمه منذ أن أسسه في 24 أغسطس عام 1982.

وأفاد المصدر أن اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوز".

وأوضح أن أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر انتخبوا غازي أحمد علي محسن الأحول في منصب الأمانة العامة للتنظيم خلفا لـ "عارف الزوكا، الذي اغتيل مع الرئيس السابق خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله.