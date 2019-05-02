«السنوار» يزور القاهرة على رأس وفد من حماس

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غادر قطاع غزة، اليوم الخميس، وفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يترأسه يحيى السنوار، قائد الحركة بالقطاع، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان لها، "إن زيارة القاهرة تأتي تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بهدف إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة شعبنا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق، قال نافذ عزام، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة "الأناضول"، إن وفدا قياديا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الخميس، لاستكمال مباحثات تفاهمات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر الأوضاع الميدانية بغزة عقب غارات شنّتها طائرات إسرائيلية على موقع يتبع لحركة حماس (شمالا)، بدعوى الرد على "إطلاق بالونات مفخخة وحارقة"، على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، أمس الأربعاء، تلاه إعلان للجيش يفيد بـ"إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية".

ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.


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