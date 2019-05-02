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ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 376 قتيلا

عرب وعالم

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ قرابة شهر، إلى 376 قتيلا على الأقل و1822 مصاباً.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، الخميس، نقلا عن منظمة الصحة العالمية.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق الوطني"، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وقالت "الصحة العالمية" إن "ضحايا الاشتباكات التي تشهدها ضواحي طرابلس في أسبوعها الرابع بلغ 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا"، وفق الوكالة الليبية.

وكانت آخر حصيلة أوردتها منظمة الصحة العالمية لضحايا المعارك بطرابلس، الإثنين الماضي، حيث بلغت 345 قتيلا بينهم 22 مدنيا.

يشار أن عملية حفتر في طرابلس لم تحقق حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات على بعض الجبهات نتيجة تصدي القوات الحكومية لها.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.


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