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البرلمان يوافق على موازنة "القومي للأمومة والطفولة"

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ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة عبد الهادي القصبي، موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة للسنة المالية الجديدة 2019 – 2020.

وانتهت اللجنة في الاجتماع، إلى الموافقة على موازنة المجلس، التي تضمنت زيادة مخصصاته، حيث بلغت جملة الاستخدامات في موازنته الجديدة 38 مليونا و28 ألف جنيه، بزيادة قدرها 13 مليونا و756 ألف جنيه عن العام المالي السابق.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات، في موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلغت المخصصات في الموازنة الجديدة نحو 15,5 مليون جنيه بزيادة 12 مليون جنيه عن موازنة السنة الماضية، في حين بلغ العجز الممول من الخزانة العامة نحو 5 مليون و500 ألف جنيه.

كما بلغت مخصصات بند أجور وتعويضات العاملين في العام المالي الجديد 17 مليون و902 ألف جنيه، في حين بلغت مخصصات شراء السلع نحو 2 مليون و382 ألف جنيه بزيادة بنسبة 13,4 % عن العام المالي السابق.


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