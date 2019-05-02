السبت.. جلسة عاجلة للبرلمان لنظر قرار إعلان حالة الطوارئ

02 مايو 2019 - 09:09 م

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة في الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل، الموافق الرابع من مايو الجاري؛ لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

ووفقا للائحة مجلس النواب، وأحكام القانون، من المقرر أن يلقي رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بيانًا أمام المجلس، يتضمن أسباب إعلان حالة الطوارئ مجددا، ومن ثم، يحال القرار الجمهوري وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة القرار وإعداد تقرير بشأنه، ليتم طرحه للتصويت في الجلسة العامة للمجلس.



