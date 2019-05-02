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التعاون يصعق اتحاد جدة ويتوّج بكأس خادم الحرمين

الرياضة

نادي التعاون السعودي
نادي التعاون السعودي

المصريون ووكالات

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توّج فريق التعاون، الخميس، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
وتغلب التعاون على نظيره اتحاد جدة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء من جانب لاعبي الفريقين، ولكن بمرور الوقت اكتسب اللاعبون الثقة وتبادلوا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.
وجاءت الدقيقة 32 لتشهد معها هدف التقدم لاتحاد جدة عن طريق الصربي اليكساندر بريوفيتش.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه التعاون عن التعادل، كثف لاعبو اتحاد جدة من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.
وتمكن التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق طلال العبسي لتزداد أجواء الإثارة في اللقاء.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها التعادل، حقق التعاون المفاجأة بتسجيله للهدف الثاني والفوز في الدقيقة 91 عبر الكاميروني ليندر تاوامبا.
ويعتبر فريق أهلي جدة أكثر الفرق تتويجًا باللقب بإجمالي 13 لقبًا. 

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