إلهان عمر تطالب إدارة ترامب بهذا الأمر بشأن فنزويلا

02 مايو 2019 - 10:50 م

انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، طريقة تعاطي إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع الوضع في فنزويلا، قائلة: "ادعموا الدبلوماسية.. لا الحرب".



جاء ذلك بعد تغريدة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تتهم "عمر" بعدم دعم الحرية، بسبب موقفها الرافض للتدخل الأمريكي في الأحداث بفنزويلا.



وقالت عمر، وهي من أصل صومالي، في تغريدة على تويتر: "مثلما حدث في تدخلات سابقة، يُعتبر من يعارضون الحرب مؤيدين للديكتاتوريين وكارهين للحرية".



وأضافت: "رأينا هذه الاستراتيجية في العراق".



وتابعت: "الوضع في فنزويلا مؤلم، وإدارة ترامب تزيده سوءًا.. يجب علينا دعم الدبلوماسية، لا الحرب".



والأربعاء، حذّرت إلهان عمر من أن تدخل الولايات المتحدة بفنزويلا "لا يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".



وفي وقت سابق الخميس، كتب مايك "بنس" في تغريدة: "رغم نزول الفنزويليين إلى الشوارع للدفاع عن حريتهم ضد ديكتاتور قمعي، تفضل عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر، الاشتراكية على الحرية".



وأعلنت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، إفشال محاولة انقلاب حاولت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تنفيذها.

