» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان

02 مايو 2019 - 10:20 م

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في أول أيام رمضان.



وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر غدًا الجمعة وبعد غد السبت، بينما يومي الأحد والاثنين ستعاود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، ثم ستنخفض الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

