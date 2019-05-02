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الكاتب علاء الأسواني

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"الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان

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"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في أول أيام رمضان.
وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر غدًا الجمعة وبعد غد السبت، بينما يومي الأحد والاثنين ستعاود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، ثم ستنخفض الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.
وأشار "عبد العال"، إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بمعدل 8 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 30 درجة، موضحًا أننا نشهد الآن النصف الثاني من الربيع، ومن سماته ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وانخفاضها ليلاً.


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