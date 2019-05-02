هذا ما قاله توفيق عكاشة عن ظهور "البغدادي"

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توفيق عكاشة
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علق الإعلامي توفيق عكاشة، على ظهور أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش، بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، قائلا: "كانوا شيلينه في مكان آمن، وطلعوه اليومين دول".
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن ظهور البغدادي يتواكب مع عودة الأحداث السورية للاشتعال، لافتا إلى أن الأوضاع في الجزائر تشهد حالة من الحراك الشعبي، ولا يوجد رؤية مشتركة بين القائمين على المؤسسات الجزائرية، والشعب.
وأشار إلى أن رئيس أركان حرب القوات الجزائرية ملتزم بتنفيذ الدستور، وملتزم أن تنتقل السلطة من خلال المواد الدستورية الجزائري، مضيفًا أن الجيش الجزائري مستهدف.

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