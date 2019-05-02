"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

02 مايو 2019 - 11:27 م

ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري أن يتحدوا، ويتحملوا صعوبة الوضع، مشيرًا إلى أن مصر محاطة بخط من النار من الشرق والغرب والجنوب.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الخريطة السياسية ستشهد تغيرات كبرى على المستويين العربي والإقليمي والدولي بعد شهر رمضان المعظم، مضيفًا: "أنا خايف على السودان والجزائر".

