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ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

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"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

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ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

المصريون ـ متابعات

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أكد المفكر ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، أن الإخوان ليس لديهم تخوف من حصارهم اقتصاديًا في أمريكا، بقدر تخوفهم من حصارهم إعلاميًا، مضيفًا أن حظر الجماعة المرتقب في أمريكا، سيعقبه حظرها في بريطانيا، ومن ثم في العديد من عواصم العالم.
وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تأخر لندن في حظر الإخوان، يرجع إلى العلاقة الوطيدة بينهما.
وأشار "الخرباوي" إلى أن رئيس المخابرات البريطانية بمثابة مرشد جماعة الإخوان الحقيقي، لأنه الشخص المعني برسم سياسية الجماعة بشكل حقيقي. 


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