  • الجمعة 03 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:07 ص
بحث متقدم
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

"الخرباوي": هذا هو المرشد الحقيقي لـ"الإخوان المسلمين"

توفيق عكاشة

"عكاشة": العالم سيشهد تغيرات كبرى بعد رمضان

الكاتب علاء الأسواني

بلاغ للنائب العام ضد الروائي علاء الأسواني

البغدادي

"الدفاع" العراقية تفجر مفاجأة بشأن ظهور "البغدادي"

المصرف المتحد

سر بيع «المصرف المتحد» لأمريكا

قوات حفتر

قوات حفتر تتسلل إلى جنوب طرابلس

بطيخ

بيان عاجل من الحكومة بشأن «البطيخ المُسرطن»

القبض على محامية تمارس الرذيلة داخل شقة دعارة بالإسكندرية

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

الأرصاد.. طقس حار

تصل 42 درجة.. الطقس في أول أيام رمضان شديد الحرارة

أرشيفية

قرار كندي مفاجئ بشأن مصر.. هذه تفاصيله.. وردود الفعل حوله

الصادق المهدي: المجلس العسكري رفض أوامر البشير بقتل الناس

عرب وعالم

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"المهدي": يجب ألا نحرم "العسكري" شرعيته

#

البرهان يتولى رئاسة المجلس الانتقالي مع المدنيين

#

"المهدي" يطالب بإعلان دستوري متفق عليه

#

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

قال زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي في لقاء خاص مع «RT» الروسية، اليوم الخميس، إن المجلس العسكري رفض قتل الناس بأمر من الرئيس المعزول عمر البشير وأبدى استعداده لتسليم السلطة للمدنيين.
وصرح الصادق المهدي بأن السودان اليوم سعيد جدا بإزاحة الرئيس الدموي عمر البشير الذي كان يقول يجب قتل ثلث الشعب ليعيش الثلثان الآخران.
وتابع زعيم حزب الأمة القومي السوداني قائلا إن السودان سعيد بإطلاق الحريات العامة، مشيرا إلى أن الرأي والرأي الآخر والاختلافات سوف يتم تجاوزها من أجل إقامة حكم انتقالي مدني يعمل من أجل سودان حر ينعم بالسلام ويتجه نحو انتخابات حرة.
وأفاد المهدي بأنه سيعرض على الشعب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، مؤكدا أن التصعيد مع المجلس العسكري أمر خاطئ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» MBC تفاجئ مشاهديها بهذا الأمر قبل رمضان بيومين
» "عكاشة" يكشف معلومة هامة عن ضباط المباحث
» هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان
» "الأرصاد" تكشف مفاجأة صادمة عن طقس رمضان
» رئيس الزمالك يكشف حقيقة منع الصحفيين من دخول النادي
» أي حرب بين باكستان والهند ستكون "هرمجدون نووية"
» دعاوي قضائية ضد مشاهد خادشة في مسلسلات رمضان
» إفراج مؤقت عن 5 ناشطات من السجون السعودية
» تفاصيل واقعة قذف زوار الأهرامات بالحجارة من أعلى الهرم
» السودان..النائب العام يوجه باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"
» خطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ«رمضان»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
حديث الولادة
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان