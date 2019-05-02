الصادق المهدي: المجلس العسكري رفض أوامر البشير بقتل الناس

02 مايو 2019 - 11:47 م

قال زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي في لقاء خاص مع «RT» الروسية، اليوم الخميس، إن المجلس العسكري رفض قتل الناس بأمر من الرئيس المعزول عمر البشير وأبدى استعداده لتسليم السلطة للمدنيين.



وصرح الصادق المهدي بأن السودان اليوم سعيد جدا بإزاحة الرئيس الدموي عمر البشير الذي كان يقول يجب قتل ثلث الشعب ليعيش الثلثان الآخران.



وتابع زعيم حزب الأمة القومي السوداني قائلا إن السودان سعيد بإطلاق الحريات العامة، مشيرا إلى أن الرأي والرأي الآخر والاختلافات سوف يتم تجاوزها من أجل إقامة حكم انتقالي مدني يعمل من أجل سودان حر ينعم بالسلام ويتجه نحو انتخابات حرة.

