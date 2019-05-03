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الحكومة المغربية: الحوار مع الأطباء مستمر لحل مشاكلهم

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أعربت الحكومة المغربية، الخميس، عن رغبتها في استمرار الحوار مع الأطباء لإيجاد حلول لمشاكل القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط، في وقت ينفذ فيه الأطباء بالمستشفيات الحكومية، إضرابا عن العمل، الخميس والجمعة؛ للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور.
ولفت الخلفي إلى أنه "مع توقيع اتفاقية الحوار الاجتماعي مع النقابات، فإن الحوارات القطاعية ستكتسب دفعة أكبر من أجل الوصول إلى حلول عملية وملموسة بكل قطاع، يضمن مساهمة أطره وموارده البشرية في إنجاز الإصلاحات المطلوبة".
ولا يزال الأطباء يضربون عن العمل، الخميس والجمعة، بحسب بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
والجمعة الماضية، قدم 310 أطباء بالمستشفيات الحكومية، استقالة جماعية، بسبب ما وصفوها بالأوضاع "الكارثية والمحبطة" التي يعيشها قطاع الصحة في البلاد.
جاء ذلك بحسب بيانات منفصلة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اطلعت عليها "الأناضول".
وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تفاصيل اتفاق اجتماعي وقعته، مع النقابات العمالية في البلاد.
وبموجب الاتفاق سيتم الزيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم ( نحو 41 - 51 دولار)".
وتصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من مطلع مايو/آيار 2019، و200 درهم في يناير/كانون ثان 2020، و100 درهم في يناير/كانون ثان 2021.‎
كما تضمن الاتفاق أيضا، زيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10.35 دولار)،عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليو/تموز 2019.
والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال. 

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