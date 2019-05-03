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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم المسجدين في نيوزليندا

عرب وعالم

نيوزيلندا
نيوزيلندا

المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة الاعتداء ضدّ مسجدين في كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا في 15 مارس إلى 51 قتيلاً إثر وفاة رجل يبلغ من العمر 46 عاماً متأثّراً بجروحه، وفق ما أعلنت الشرطة النيوزيلنديّة الخميس.
وقالت الشرطة إنّ "الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي"، مشيرةً إلى أنه توفّي مساء الخميس وأنّ عائلته طلبت عدم كشف هوّيته.
وكان الرجل أصيب خلال أدائه الصلاة في مسجد النور وسط المدينة الذي قُتل فيه العشرات جرّاء رصاص أطلقه المتطرّف الأسترالي برينتون تارينت.
وعثرت الشرطة النيوزيلندية الثلاثاء على ما تشتبه في أنه قنبلة وكذلك على ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش التي لا تزال في حالة استنفار.


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