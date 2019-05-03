الأرصاد: انخفاض 7 درجات في طقس الجمعة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وكان طقس امس الخميس في القاهرة 37 درجة ، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

شبين الكوم 18 30

طنطا 18 30

دمنهور 17 24

الإسكندرية 17 22

بلطيم 18 22

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 14 29

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 18 30

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 29

العريش 16 23

رفح 16 23

رأس سدر 21 29

نخل 17 27

نويبع 25 32

طابا 21 28

كاترين 16 28

الطور 20 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 22 33

سوهاج 23 35

قنا 24 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 22 36

أبو رماد 22 34

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 33 ?


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