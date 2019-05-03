زيادة فواتير الكهرباء تصل إلى 50%

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متحدث الكهرباء يكشف عن موعد زيادة أسعار الكهرباء

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ، أن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة قد تصل إلى 50% ، مشيرا الى ان الزيادة المقررة سوف يتم الاعلان عنها قبل عيد الفطر .

وأضاف أن الشرائح الثلاث الأولى ستشهد زيادات تتراوح بين 40 إلى 50?، موضحا أن الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة ستشهد زيادة نسبية، ويصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من 35? إلى 50%.

يذكر أن الوزراة كانت تعلن الزيادات السنوية - في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.


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