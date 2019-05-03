"الباز" : هذا هو الحل الوحيد للقضاء علي أزمة المياه

03 مايو 2019 - 08:50 ص





طالب العالم المصري فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، الحكومة بعمل مشروع ضخم يتم من خلاله حفر أبار مياه جوفية في سيناء والأراضي الصحراوية وجميع الأودية، حيث إن هذا سيفيد الدولة على مدار الـ 100 سنة القادمة معقبا :" هذا هو الحل الوحيد للقضاء علي أزمة المياه ".



وأضاف "الباز"، خلال حواره في برنامج "من سيزرع المليون"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، بأنه يّجب التعامل مع الطبيعة بصورتها الحقيقية وخاصة عند التحدث عن "المياه الجوفية" في مصر، موضحًا أن البعض يتصور أن المخزون الجوفي عبارة عن غرفة مليئة بالمياه تحت باطن الأرض، وهذا غير صحيح بالمرة.



وأوضح أن الأمطار كانت تدخل من بين الصخور حتى تصل إلى باطن الأرض، وبالتالي فإن هناك مياه جوفية قد تٌفيد للغاية في الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية.



وأشار عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إلي أن الصحراء المصرية بها بعض الأماكن التي تحتوى على مياه جوفية، والبعض الآخر لا تحتوي، وهذه المياه الموجودة مُخزنة منذ مئات السنين، حيث إن قارة أفريقيا كان بها أمطار شديدة في السابق قبل التغير المناخي.

