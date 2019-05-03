خبر غير سار من"الصحة "لأصحاب العمليات الجراحية

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الصحة

العمليات الجراحية

دي إم سي

هالة زايد

أكد الدكتور خالد عاطف، رئيس الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بوزارة الصحة، أن الغرفة المركزية عملت على تحفيز المستشفيات التي تقدم خدمة القضاء على قوائم الانتظار، لسرعة الانتهاء من أكبر عدد ممكن من القوائم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه من خلال التعاون مع جميع مقدمي الخدمة الطبية سواء من خلال مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو التعليم العلي أو القوات المسلحة.

وأشار رئيس الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بوزارة الصحة، إلي أن شهر رمضان الكريم لديه طقوس تدعي المواطنين إلى التراجع وتأجيل العمليات الجراحية إلى بعد هذا الشهر، موضحا أن عمليات قوائم الانتظار مستمرة في شهر رمضان الكريم، لأن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة هي منع أي تراكمات خاصة بقوائم الانتظار، والانتهاء منها بشكل كامل، بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمة الصحية على كافة محافظات الجمهورية.

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