"التنمية المحلية" تبدأ تدريب كوادرها من "سقارة"

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اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

متابعات- حنان حمدتو

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وزارة التنمية المحلية

اللواء محمود شعراوى

يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة الخطة التدريبية للعام 2018 /2019 الأسبوع القادم بتنظيم 4 دورات تدريبية في مجالات برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق وتنمية مهارات مديري مكاتب المتابعة بالوحدات المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالي والإداري.

اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لعام 2018 /2019 نفذت أكثر من 140 دورة تدريبية وورشة عمل بمعدل 4 دورات أسبوعيًا واستفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب، مشيرًا إلى أن العام التدريبي الجديد سيشهد زيادة في عدد المتدربين ليصل إلى 8 آلاف متدرب وزيادة في عدد الدورات بنسبة 60% عن العام التدريبي الحالي وذلك لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال شعراوي إن إعداد الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة يعتمد على الاحتياجات الواردة من المحافظات ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل بالإضافة إلى رؤية الوزارة لضرورة تأهيل بعض الإدارات والفئات الوظيفية الأكثر تأثرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وأشار الوزير إلى أن الخطة التدريبية الجديدة 2019 /2020 تستهدف تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية، كما تستهدف زيادة في عدد الدورات وورش العمل ذات العائد المستقبلي على منظومة التدريب وبناء القدرات من خلال التدريب الموجه لإدارات التدريب والموارد البشرية وزيادة ايضًا عدد دورات إعداد المتدربين TOT وتدريب القيادات في المحافظات.

ولفت إلى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة بتنفيذ دورات تدريب متخصصة للمرشحين لشغل المناصب القيادية التنفيذية بالمحافظات قبل اختيار الأنسب منهم لشغل الوظيفية.

وأضاف الوزير أنه بناء على رغبة العاملين بالمحافظات سوف تستحدث الوزارة نظامًا للتقدم لتلك الدورات لضمان الشفافية، حيث سيتم التقديم من خلال الإنترنت وموقع الوزارة أو مركز التنمية المحلية بسقارة لاختيار الأنسب.



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