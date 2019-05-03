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مصادرة طن رنجة وسردين قبل بيعها للمواطنين في القليوبية

قضايا وحوادث

ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية
ارشيفية

أحمد الشربينى

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التموين

رنجة وسردين

رنجة وسردين فاسد

ضبطت مباحث التموين طن "رنجة وسردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين في القليوبية.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة؛ لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك المملحة والمدخنة مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسئول وكمية قدرها طن "رنجة، سردين، فسيخ" مجهولة المصدر ومعبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.

ويأتي ذلك وفقًا لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.



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