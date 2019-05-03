"التعليم" تنشر استمارة دقة بيانات طلاب أولى ثانوي

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وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

نشر الدكتور "طارق شوقي"، وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، رابطا إلكترونيا يتضمن استمارة ضبط دقة بيانات طلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم قائلا  :"وصلتنا أسئلة كثيرة عن هذه الاستمارة، وأود هنا توضيح الهدف منها وهو تقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب. هذه الاستمارة مصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم، والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات القادمة، وكذلك للتواصل مع الطالب وولي الأمر مباشرة".
للدخول علي الاستمارة..


http://thangrad10.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0I5WAHrB1lgVzzOSDkbOpePDYo7TsG44kFJUvVOFwnxXqJPKK3_Isswvg

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