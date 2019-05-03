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أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

حركة السيارات

سيولة مرورية

حالة المرور

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وشهدت حركة السيارات انسياب مروري بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.



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