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المشاط تلتقي رئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بـ لوزيرن السويسرية

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

التقت  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالسيد ريتو ويتور "Reto Wittwer" رئيس مجلس ادارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن والتى تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية فى مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم .

وذلك في حضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، وبارت فيرويردا Bart Ferwerda المدير الإقليمى للكلية فى آسيا ،وتيمو إلبيز Timo elbiez نائب عميد الكلية، و أولريش ايكهارت Ulrich Eckhardt الرئيس والعضو المنتدب لشركة Smart Hospitality Solutions بلوزيرن.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وكلية الإدارة الفندقية بلوزيرن في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع السياحة المصرى، والاستفادة من خبرات الكلية في مجال الضيافة والتعليم الفندقي.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء باستعراض المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة فى مصر.

وتحدتث الوزيرة عن استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة?HRDS التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع وذلك في ضوء إدراكها للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية ومنها قطاع السياحة، وذلك من خلال التدريب الفني والمهنى المؤسسى .

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا من المتخصصين فى مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التي يحتاجها القطاع ليكون قادر على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية ويكون له أكبر الأثر في تعظيم تجربة السائح في مصر وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية ربط المناهج التعليمية وبرامج التدريب باحتياجات سوق العمل في قطاع السياحة.

ومن جانبه أعرب السيد ريتو ويتور "?Reto Wittwer" رئيس مجلس ادارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن عن تطلع الكلية للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع وفقا لأحدث المعايير والاتجاهات العالمية في مجال الضيافة والفندقة .

كما قام السيد ريتو ويتور "?Reto Wittwer" باستعراض المناهج التعليمية والبرامج التدريبية التي تقدمها الكلية للطلبة، وعرض تجارب الكلية فى التعاون فى هذا المجال مع عدد من الدول منها الصين وكمبوديا ومينامار واندو نيسيا وسريلانكا .

وفى سياق متصل اصطحب السيد ريتو ويتور "?Reto Wittwer" الوزيرة فى جولة داخل الكلية للتعرف علي الأساليب التكنولوجية الحديثة وأحدث البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية في مجال الضيافة الفندقية .



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