مشاركة إيجابية لغرفة المنشآت السياحية بسوق السفر العربية

03 مايو 2019 - 12:01 م

حظيت مشاركة غرفة المنشآت السياحية ضمن الجناح المصرى بسوق السفر العربية " معرض ملتقى دبى ATM " ، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ، وهيئة تنشيط السياحة ، باهتمام كبير من قبل المشاركين المصريين والعرب والأجانب بالمعرض ، والاتجاه الجديد التى تنتهجه الغرفة برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة من أجل التسويق والترويج والتنشيط الجماعى لزيادة الحركة السياحية على أعضائها من المطاعم والمنشآت السياحية من خلال المشاركة فى الملتقيات والبورصات السياحية .

وقد شاركت الغرفة خلال هذا المعرض الدولى بوفد ضم كل من هشام عبد الله ، وهشام وهبة ، عضوا مجلس إدارة الغرفة ، حيث استثمرا بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع المسئولين ورؤساء الوفود للدول العربية المشاركة فى المعرض ، وأهدائهم للمواد الدعائية الخاصة بالغرفة ,منها فلاشات تضم كافة البيانات الخاصة المطاعم والمنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بشكل جديد ومتطور وكذلك أفلام ترويجية ودعائية عن المطاعم وأشهر الوجبات والمأكولات المصرية ، تم إخراجها بمستوى عالمى ، وهو ما لقى إقبال من قبل وكالات السفر والسياحة وتهافتهم على الاحتفاظ بالمواد الدعائية والتى تساهم فى زيادة معدلات الإقبال على المقصد السياحى المصرى .

وقد أكد الوفد خلال هذه اللقاءات على أن المطاعم المصرية السياحية تتتبع أحدث الأساليب العلمية والعالمية فى سلامة وأمن وصحة الغذاء المقدم لروادها ، وأن هناك دورات تدريبية تتولى التدريس بها أشهر وأكبر الشركات العالمية فى صحة وجودة الغذاء الآمن بالتعاون مع وزارة السياحة ، وأن ما تشهده مصر حالياً من تطورات فى كافة قطاعات السياحة كان وراء جذب أكبر المطاعم العالمية لفتح فروع لها بمصر ، إلى جانب وجود رقابة صارمة من قبل الدولة المصرية على الطعام من بداية إعداه وحتى تقديمه للزبائن .

كما عقد الوفد لقاءً مع المسئولين بمنظمة السياحة العربية ، للإستفادة من الكوادر التى تضمها لعقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت السياحية وخاصة فى مجالات التسويق والترويج ، والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعة المطاعم من مستجدات عالمية .

وقد وجه وفد غرفة المنشآت السياحية ، الدعوة للمسئولين عن المنظمة لعقد لقاء مشترك بالقاهرة ، وبحث توقيع بروتوكول تعاون حول الدورات التدريبية خاصة وأن هناك العديد من من كوادر المنظمة " المستشارين " من المصريين الذين أعربوا عن إستعداداتهم للمشاركة فى هذه الدورات من أجل الإرتقاء بمستوى المنتج السياحى المصرى عالمياً وجودة الخدمات المقدمة للسائحين ، وكذلك تعريف المتدربين بأحدث أساليب التسويق والترويج لمنشآتهم عبر منصات إلكترونية دولية وعبر الموقع الالكترونى للمنظمة .

كما عقد هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب لقاءً مع المحاسب شريف بندارى ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " تناول فيه الملامح الرئيسية للبروتوكول المزمع توقيعه بين الغرفة والشركة عبر الإستفادة من الإمكانيات التى تتميز بها المعاهد الفندقية التابعة للشركة سواء بمستوييها العالى وفوق المتوسط فى كل من الإسكندرية ،والإسماعيلية ،والأقصر، لتدريب العمالة فى المناطق السياحية عبر برنامج تدريبى مكثف يتم وضع مخططاته التدريبية بين الغرفة وأعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد ، وبما يتناسب مع التطور الذى شهدته إقتصاديات وصناعة المطاعم والفندقة عاليماً ، مقابل قيام الغرفة بتدريب الطلبة بالمعاهد عملياً بالمنشآت السياحية ، خاصة وأن هؤلاء الطلبة يتمتعون بتوافر كافة الإمكانيات المادية والمعملية خلال دراستهم مما يمكنهم بالإرتقاء بمستوى الخدمة فى المنشآت السياحية .

كما شهدت مشاركة وفد الغرفة بــ " معرض ملتقى دبى ATM " عقد لقاء مع النائب صلاح حسب الله ، المتحدث الرسمى لمجلس النواب ، رئيس حزب الحرية ، تم خلاله إستعراض المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية والتى تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من مجلس النواب ، يجبر ويلزم كافة المطاعم السياحية خارج منظومة السياحة( مطاعم المحليات ) الإنضمام للغرفة ، وتطبيق المعايير السياحية فى نشاطها وخدماتها ، خاصة أن الكثير منها يفتقر للقواعد والإشتراطات السياحية والصحية الخاصة بسلامة وأمن وصحة الغذاء ، وتتحمل السياحة مسئولية وقع أية حوادث لا قدر الله نتيجة لهروبها من مظلة السياحة ،

وتتناول اللقاء أيضاً المشاكل الاخرى التى تصيب المنشآت السياحية، مثل تداخل المحليات فى نشاطها ،وكود الإسكان وعدم مطابقته بالواقع وإستحالى تطبيق المعايير الفندقية على المنشآت السياحية ،والإشتراطات المجحفة لهاذ الكود وغيرها من المشاكل الأخرى .

وقد وعد النائب صلاح حسب الله ، بنقل هذه المشاكل إلى مجلس النواب وتبنى الحزب لهذه المطالب ، مؤكداً على أن السياحة هى بالفعل قاطرة التنمية الإقتصادية فى مصر ، وأن الدولة المصرية حريصة على الإرتقاء بها وحصولها على حقوقها من أجل الدفع بالمزيد من العملات الصعبة لمصر ، وإنها تساهم بشكل كبير فى التخفيف من حدة معدلات البطالة ، لكونها – السياحة - عنصر جاذب حاضن للعمالة سواء المباشرة وغير المباشرة ، كما أن – السياحة – تعتمد عليها العديد من الصناعات الأخرى سواء الغذائية أو الصناعية الأخرى .

وأكد المتحدث الرسمى للمجلس النواب ، على إنه سيحدد موعداً لعقد جلسة إستماع بالحزب يشارك فيها نوابه بمجلس النواب ، والغرفة للإطلاع على ما يواجه السياحة من مشاكل ومخاطر وتبنى مقترحات القطاع فى مجلس النواب لكونها تُمثل الخير للقطاع ولمصر.