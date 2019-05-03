» وفاة الصحفية "حنان كمال" بعد صراع مع "السرطان"

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سرطان

كمال

حنان

توفيت صباح اليوم الصحفية والشاعرة حنان كمال، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وعملت الراحلة في أكثر من صحيفة ومواقع وفضائيات عربية، وخلال السنوات الماضية خاضت مواجهة قوية مع مرض سرطان الثدي، والذي كانت تصفه بقولها: «أحتضن عدوا داخل جسدي».

وقد صدر لها ديوان شعري بعنوان «كتاب المشاهدة»، العام الماضي 2018، حاولت من خلال قصائده التعبير عما مرت به خلال معاناتها مع المرض.

وكتب الناشط خالد داود علي حسابة بـ"تويتر" بقولة: " فقدنا الضحكة المتفاءلة، فقدنا القوة والتصميم، فقدنا العزيزة الجميلة حنان كمال اللي كانت بتدينا الأمل. الله يرحمك يا حنان وينولك على قد ما تحملت من ألم وصبر على كل ما ابتلاك . "

قبل أن يضيف المحامي طارق العوضي بقولة: " تحتفل بها الملائكة فرحة بصعود روحها الي السماء ،، انا لله وانا اليه راجعون"


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