» خالد سليم يكشف لأول مرة تفاصيل إصابته بورم بالأحبال الصوتية

كشف الفنان خالد سليم، لأول مرة كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وقال خالد سليم، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، إنه "أصيب بورم عبارة عن كيس دهني على أحباله الصوتية، لكنه والحمد لله كان ورمًا حميدا وتم استئصاله".

وقال خالد سليم، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، إنه "أصيب بورم عبارة عن كيس دهني على أحباله الصوتية، لكنه والحمد لله كان ورمًا حميدا وتم استئصاله".

وأضاف "سليم" أنه شعر بقلق شديد وقتها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالأحبال الصوتية، وهي منطقة حساسة للغاية قائلًا: "ابتديت أخش وقتها في خيالات".

وأضاف "سليم" أنه شعر بقلق شديد وقتها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالأحبال الصوتية، وهي منطقة حساسة للغاية قائلًا: "ابتديت أخش وقتها في خيالات".