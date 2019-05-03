حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

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متابعات- حنان حمدتو

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وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك زيادة في حجم إيرادات الضرائب فى الموازنة الجديدة ، وذلك لا تعنى أنه سيكون هناك فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما تأتى تلك الزيادة نتيجة كفاءة التحصيل للضرائب المستحقة.

وأضاف عمر فى تصريحات صحفية له  إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، يتضمن زيادة واضحة في حجم الإيرادات بشكل عام، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في إيرادات الضرائب تتعدى 10 في المائة مقارنة بالعام الماضى، حيث يبلغ قيمة إيرادات الضرائب بالموازنة الجديدة نحو 856 مليارا و616 مليونا. 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة المالية استخدمت عددا من طرق تحصيل الضرائب، بشكل ميسر وسهل، أدى إلى زيادة القيمة المحصلة، بعد تجاوب العديد من المواطنين أو أصحاب الأعمال.

وكانت قد وصلت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية (2019-2020)، نحو تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه (18.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ989 مليارا و188 مليون جنيه، في موازنة السنة المالية 2018/ 2019 أي (18.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 145 مليارا و236 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 14.7%، وبزيادة بلغت نحو 157 مليارا و872 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 976 مليارا و552 مليون جنيه (18.6% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة نمو قدرها 16.2%.



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