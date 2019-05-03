خطة جديدة للإخوان بعد إدراجها على قوائم الإرهاب بأمريكا

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الخرباوي

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الإخوان

صدى البلد

حمدي رزق

الخرباوي

أكد المفكر ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان المسلمين ستعمل على استيعاب توجه الإدارة الأمريكية بوضعهم على لائحة الإرهاب، حتى لا يُصاب الاقتصاد الإخواني الذي يقدر بمئات المليارات بأي ضرر. 

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان لديها مراكز بحثية ستهاجم توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراجها على لائحة الإرهاب، وستعمل على تحويل هذا القرار المرتقب لمظلومية جديدة في العالم. 

وأعلن البيت الابيض الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم ادراج جماعة الاخوان المسلمين، على اللائحة الأمريكية لـ"المنظمات الارهابية".

 وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق (من تنظيم الاخوان)، ويجري دراسة الأمر طبقا للمسار الداخلي المتبع. 

ويتيح ادراج تنظيم الاخوان على اللائحة الاميركية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة يقيم علاقات مع الاخوان 

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