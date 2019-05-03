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والي: "2 كفاية" نفذ 639 ألف زيارة وأحال 97 ألف سيدة لتنظيم الأسرة في 3 أشهر

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غادة والى

التضامن

2كفاية

استعرضت غادة والي وزيرة التضامُن الاجتماعي تقريرا عن فعاليات التنفيذ لمشروع "2 كفاية" خلال الربع الاول لعام 2019 والذى تنفذه الوزارة فى اطار الاستراتيجية  القومية للحد من الزيادة السكانية حيث  نجحت حملات طرق الأبواب بالبرنامج في تنفيذ 639,000 زيارة منزلية  في الفترة من يناير إلى مارس 2019 و تُعد حملات طرق الأبواب أحد أهم آليات العمل الهامة بالمشروع لرفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وقد بلغ عدد المستجيبات ممن تم   تحويلهن سواءً إلى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات تنظيم الأسرة التي قام المشروع بتطويرها لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان  97,400 سيدة خلال 3 شهور فقط من بدء حملات طرق الابواب من السيدات اللاتي تم زيارتهن و كانت اعلى المحافظات استجابة فى ذلك  بنى سويف واسوان واسيوط والفيوم واشار التقرير  .

وفى تصريحات لها أكدت والى أن برنامج 2 كفاية يعمل على  رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة  مضيفة ان البرنامج  يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستهدفة من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.وذلك يتم بالتعاون مع 92 جمعية أهلية وبتمويل يصل إلى 100مليون جنيه في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلى خصوبة.

ومن جانبها أكدت رنده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي على استمرار حملات طرق الأبواب بالمشروع، وذلك للشهر الرابع على التوالي استكمالاً للخطوات التي بدأت في يناير الماضي على مستوى محافظات المشروع العشر (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركز.

وأشارت فارس إلى أنه تم تنفيذ الحملات من خلال 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل، وقد قام المشروع بتنظيم 1052 ندوة توعية بحضور 107,604 مستهدفة وتعمل الندوات على تصحيح المفاهيم الدينية والمعارف الخاطئة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة واشارت فارس الى ان محافظات المنيا وسوهاج واسيوط بها اعلى نسب للاسر المستهدفة بالبرنامج يليها باقى المحافظات العشر

وقد قام المشروع أيضاً بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تقدم خدماتها بالمجان في القرى الأشد فقراً، وجاري حالياً العمل على تطوير المزيد من العيادات في المناطق المحرومة من الخدمة حيث من المستهدف تطوير  70 عيادة.



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