» لحظة إطلاق سراح المتهمة بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية

03 مايو 2019 - 12:52 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد إطلاق السلطات الماليزية، سراح الفتاة الفيتنامية المتهمة بقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.



وواجهت الفتاة الفيتنامية التي تدعى دوان تي هونج، 30 عاما، اتهاما بتسميم كيم جونج نام من خلال تلطيخ وجهه بمادة كيماوية محظورة في مطار كوالالمبور في فبراير 2017، وظلت في السجن لأكثر من عامين.



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