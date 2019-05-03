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الداخلية تقرر منح السجناء زيارتين استثنائيتين في رمضان

قضايا وحوادث

وزارة الداخلية
ارشيفية

أحمد الشربيني

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منح السجناء

زيارة استنائية للسجناء

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان، ابتهاجًا بهذه المناسبة على ألا تحتسب هاتين الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم، وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات.


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