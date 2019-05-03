وفاة بطل سلسلة أفلام "حرب النجوم"

03 مايو 2019 - 01:28 م

توفي الممثل بيتر مايهيو الذي ينحدر من أصول بريطانية، والذي جسد شخصية تشوباكا في سلسلة أفلام “حرب النجوم”، عن عمر يناهز 74 عاما.









وأعلنت أسرة مايهيو نبأ وفاته عبر صفحته على موقع تويتر ليلة الخميس، مشيرة إلى أنه توفي في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي في منزله شمال ولاية تكساس الأمريكية.









ويشار إلى أن مايهيو من مواليد مدينة يوركشاير البريطانية وكان قد عمل كمرافق في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن عندما تم اختياره للعب أول دور له في فيلم “سندباد وعين النمر” عام 1977.







