رسميًا.. مصر تتسلم الغواصة الثالثة "S 43" من ألمانيا

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غواصة

تسلمت القوات البحرية ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400)، وتحمل اسم (أس 43)؛ من ألمانيا.

وحضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا، وكذلك جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية.

ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً .

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرةعلى السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كافة الاتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسئولين الألمان.



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