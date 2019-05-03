سفير سابق: مصر رمانة الميزان في إنهاء الأزمة السورية

03 مايو 2019 - 02:06 م

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لمصر لحضور مفاوضات جنيف التي ستنطلق اليوم الجمعة تأتي انطلاقا من أن مصر طرف مقبول من كل الأطراف السورية سواء المعارضة أو الحكومة، فهي لم تنحز لأي طرف من الأطراف خلال عمر الأزمة السورية.

وأضاف رخا فى تصريحات صحفية له اليوم ، إن مصر حضرت من قبل في مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية بصفة مراقب ، لافتا الى أن مصر كانت ولا زالت مانة الميزان التى سيكون لها دور كبير في هذه الدورة من المفاوضات؛ حيث سيكون لها دور في ترتيبات عملية السلام وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين والنازحين وأيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا.

وأشار إلى أن الأطراف السوريين بدأوا التفكير في مرحلة ما بعد إنهاء القتال والبدء في إعمار سوريا.

والجدير بالذكر ان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أعلن عن توجيهه دعوة لمسئولين كبار من فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية ومصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بعد غد الجمعة؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.