"صلاح" يرفض الانتقال للريال بسبب "ميسي"

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رفض اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي الانتقال لفريق ريال مدريد الاسباني، حيث يرغب فى الانضمام لصفوف برشلونة وتحقيق حلم اللعب بجوار ليونيل ميسي.

وقال موقع "دون بالون" أن إدارة ريال مدريد فتحت قنوات اتصال مع رامى عباس، وكيل محمد صلاح، منذ أسبوعين لبحث إمكانية التعاقد مع نجم منتخب مصر الصيف المقبل، حيث يرغب فلورنتينو بيريز فى ضم اللاعب لتعويض الجناح الويلزى جاريث بيل الذى بات قريباً من مغادرة النادي الملكي.

وأضاف أن محمد صلاح أخبر وكيله برفضه الانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث يرغب فى الانضمام لصفوف برشلونة وتحقيق حلم اللعب بجوار ليونيل ميسي.

وسجل محمد صلاح "هدفين" وصنع هدفاً فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ودخل محمد صلاح تاريخ ليفربول، بعدما أصبح أكثر لاعب فى تاريخ النادى العريق يسجل 69 هدفاً فى أول 100 مباراة مع الفريق فى جميع المسابقات، بجانب صناعته 24 هدفاً، متفوقاً على الثنائى روجر هانت وسام رايبولد برصيد 68 هدفاً، وهو ثالث لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر فى الدورى الإنجليزى فى موسمين متتاليين بعد روبى فاولر موسمى 1994 - 1995 و 1995 - 1996 ولويس سواريز موسمى 2012 - 2013 و 2013 - 2014.

واعتلى محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى برصيد 21 هدفاً، بعد الثنائية التى سجلها فى شباك فريق هدرسفيلد، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن زميله النجم السنغالى ساديو مانى وسيرجيو أجويرو لاعب مانشسترسيتى.


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