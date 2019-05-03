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"والي" توزع 120 شهادة وعقود مشروعات بأسيوط

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أمينة عبد العال

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أسيوط

التضامن

مشروعات صغيرة

والي

وزعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي 100 شهادة أمان، بقيمة 2500 جنيه للشهادة الواحدة و20 عقدا لمشروعات صغيرة متنوعة وأجهزة تعويضية لذوى الإعاقة و8 أجهزة عرائس على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك بديوان محافظة أسيوط على هامش زيارتها للمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كانت غادة والي قد شهدت افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.


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